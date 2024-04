Weimar. Thomas Lange feiert Vernissage seiner Fotoausstellung „Innehalten-Orte der Stille“ in Weimar.

Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen lädt zur Eröffnung einer Fotoausstellung von Thomas Lange in Weimar ein. Mit der Vernissage am Sonntag, dem 7. April, ab 11 Uhr wird die Ausstellung „Innehalten-Ort der Stille“ eröffnet und wird bis zum Donnerstag, dem 6. Juni in der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen in Weimar für Besucher zugänglich sein.

Die Ausstellung widmet sich der visuellen Stille und Poesie. Thomas Lange präsentiert eine eindrucksvolle Sammlung seiner Werke, die dazu einladen, in die Stille einzutauchen und die Schönheit verborgener Orte zu entdecken. Als Naturfotograf fängt Thomas Lange in seinen Fotografien die Stille in unruhigen Situationen ein und möchte bei dieser Ausstellung einen Raum für Reflexionen bieten und Anregungen geben.

Für eine musikalische Umrahmung der Vernissage sorgen Matteo Hornig mit Gitarre und Marlin Flagmansky mit Geige. Bei einer persönlichen Laudatio wird Thomas Lange Einblicke in seine künstlerischen Visionen und Inspirationen hinter der Ausstellung geben. Zusätzlich wird der renommierte Autor Thomas Berger anwesend sein und seine Bücher „Der fremde Archivar“ und „Auf Dichterspuren-Literarische Annäherungen“ vorstellen.

red