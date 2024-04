Weimar. Deutsche Shakespeare-Gesellschaft Weimar lädt zum Vortrag von Norbert Greiner in die Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek ein.

In Zusammenarbeit mit der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek lädt die Deutsche Shakespeare-Gesellschaft Weimar zu einem Vortrag von Norbert Greiner in der Bibliothek ein. Er wird am Dienstag, dem 9. April, um 18 Uhr anhand von drei Fällen der deutschen Shakespearerezeption, deren Bedeutung als Kennzeichen für Idolatrie oder Besitznahme hinterfragen.

Aus Anlass des diesjährigen Jubiläums der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft Weimar widmet sich der Vortrag zwei bekannten Ereignissen. Um an die Bedeutung Shakespeares für die Entwicklung des deutschen Dramas und Theaters zu erinnern, wird Greiner die von Ludwig Tieck und Felix Mendelssohn-Bartholdy verantwortete Berliner Inszenierung von Sommernachtstraum aus dem Jahr 1843 und Friedrich Schillers Abfassung des Wallensteins von 1798, rekapitulieren.

Norbert Greiner war Professor an den Universitäten Trier, Heidelberg, Hamburg und Wien und er forscht hauptsächlich an der Kulturgeschichte des Übersetzens. Besonders den englisch- deutschen Literaturbeziehungen und dem britischen Drama und Theater von der Shakespearezeit bis zur Gegenwart. Zudem ist er Mitglied in Kuratorien und Beiräten verschiedener wissenschaftlicher Stiftungen.

