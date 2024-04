Weimar. Dreiste Diebe haben sich in Weimar das E-Bike einer jungen Frau unter den Nagel gerissen. Und ein Mann hat versucht, Pflanzen im Wert von 150 Euro aus einem Baumarkt zu stehlen. Diese und weitere Polizeimeldungen:

E-Bike mit Kinderanhänger entwendet

Besonders dreiste Diebe rissen sich am Donnerstagnachmittag ein E-Bike samt Kinderanhänger in Weimar unter den Nagel. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, hatte die 28 Jahre alte Besitzerin ihr Rad mittels Fahrradschloss vor einem Einkaufsladen in der Industriestraße gesichert. Doch die unbekannten Täter nutzten ihre Abwesenheit, öffneten das Schloss und nahmen das Rad samt Anhänger mit einem Wert im vierstelligen Bereich mit. Nun ermittelt die Polizei.

Pflanzen geklaut

Ebenfalls gestohlen hat ein 47-jähriger Weimarer Pflanzen aus einem Baumarkt. Laut Meldung der Polizei beobachtete ein Mitarbeiter den Mann, wie er im Außenbereich des Baumarktes in Schöndorf Pflanzen in sein Auto lud. Bezahlt hatte er diese allerdings nicht. Anschließend sei der Mann zu einem nahegelegenen Einkaufsmarkt gefahren. Der Mitarbeiter wartete am Auto auf den Mann bis zum Eintreffen der Polizei. Insgesamt hatte sich der 47-Jährige Pflanzen im Wert von 150 Euro ins Auto geladen. Jetzt bekommt er eine Anzeige wegen Diebstahls und muss sich einen neuen Baumarkt suchen.

Aufgefahren

In der Ettersburger Straße stadtauswärts sind am Donnerstagnachmittag zwei Autos aufeinander gefahren. Wie die Polizei schreibt, war ein 43-Jähriger mit seinem Ford unterwegs und musste an einer roten Ampel stark bremsen. Eine 60 Jahre alte Frau aus Jena konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr dem Mann auf. Beide blieben unverletzt, auch die Autos konnten die Unfallstelle selbständig verlassen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red