Weimar. Höhepunkt sind am Wochenende zwei Konzerte in der Weimarhalle.

Mit Auftritten und gemeinsamen Tänzen im Mon Ami hat das internationale Kinder- und Jugendchorfestival „StimmenKlangRaum“ der Schola Cantorum begonnen. Beteiligt sind vier Ensembles mit 400 Kindern aus Altensieg (Foto), Belgrad, Riga und Weimar. Interessierte können sie am Samstag in der Weimarhalle ab 16 Uhr beim Familienkonzert „Der Besuch im Zoo“ sowie ab 19 Uhr beim großen Festkonzert erleben. Karten sind vor Ort erhältlich. Sonntag ab 11 Uhr gibt es kurze Open-Air-Konzerte in der Innenstadt.