Apolda. In Apolda haben Unbekannte einen Grillplatz verwüstet. Sie sprühten verfassungsfeindliche Symbole und schwarze Farbe auf die Möbel.

In der vergangenen Woche, zwischen Dienstag, 2. April, und Freitag, 5. April, haben Unbekannte den Grillplatz „Platz der Pfadfinder“ in Apolda verwüstet. Der oder die Täter sprühten wahllos Lackspray auf Bänke, Platten und dem Gerätehaus, teilt die Polizei in einer Meldung mit.

Zudem wurden zwei Hakenkreuze auf die Anlage gesprüht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red