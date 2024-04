Weimar. Kassenärztliche Vereinigung präsentiert Fotografien von Thomas Lange.

„Innehalten – Orte der Stille“ lautet der Titel der neuen Ausstellung, die die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen am Sonntag eröffnet wird. An ihrem Sitz Zum Hospitalgraben 8 präsentiert die Einrichtung Fotografien von Thomas Lange (Foto). Sie sollen dazu anregen in die Stille einzutauchen und die Schönheit verborgener Orte zu entdecken.