Weimar. Alles wichtige zu einer Lesung, neuer Baustelle und dem aktuellen Blitzerstandort.

Semistationärer Blitzer an zwei Standorten

Weimars semistationärer Blitzer soll in dieser Woche an zwei Standorten Raser ertappen. Nach Angaben der Verwaltung wolle der städtische Ordnungsdienst den sogenannten Panzerblitzer zunächst an der William-Shakespeare-Straße in Höhe der Pestalozzi-Schulen zum Einsatz bringen sowie in der zweiten Hälfte der Woche in Schöndorf in der Dorfstraße. Die Stadt verwies darauf, dass der Blitzer nicht zwangsweise gleich am Montag den Standort wechselt und er bei Bedarf jederzeit anderswo zum Einsatz kommen kann.

Extra-Seniorencafé mit Lesung

Eine Zusatzlesung aus ihrem Krimi „Blutrotes Weimar“ gibt die Autorin Astrid Miglar am Dienstag, dem 9. April, bei einem Extra-Seniorencafé in der alten Legefelder Schule. Die Veranstaltung in Kooperation des Knabe-Verlages, wo das Buch erschienen ist, sowie Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel (parteilos) beziehungsweise der Selbsthilfegruppe „LuIk plus…“ und dem „Ortsverein Füreinander –Miteinander Legefeld“ beginnt um 17 Uhr. Für eine Teilnahme ist wegen des erwarteten großen Interesses eine Platzreservierung bis Montag 19 Uhr unter 03643/909032 notwendig.

Neue Baustelle an der Waldbühne

In der Straße Zur Waldbühne in Höhe der Hausnummer 2a wird wegen der Reparatur der Abwasserleitung ab Montag, dem 8. April eine Vollsperrung eingerichtet. Diese ist nach Angaben der Stadt bis zum 19. April vorgesehen. Die Vollsperrung gelte jeweils während der Arbeitszeit von 7 bis 17 Uhr. Danach könne die Baustelle über Stahlplatten passiert werden.

