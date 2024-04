Weimar. Veranstaltung findet am Dienstag im Bürgerzentrum statt.

Im Rahmen des Zukunftscampus Weimar West sind alle Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in Weimar West zur Ideenwerkstatt unter dem Titel „Was sind deine Ideen für ein grüneres Weimar West?“ willkommen. Darauf haben die Organisatoren vom Projekt „Stadtverwicklung“ hingewiesen. Die Veranstaltung findet am Dienstag, dem 9. April, von 16.30 bis 18.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus Weimar West, Prager Straße 5, statt.

Der Zukunftscampus Weimar West ist ein Projekt, das die Bewohner von Weimar West dabei unterstützt, ihre Ideen für ein grüneres Quartier in die Tat umzusetzen (wir berichteten). Derzeit laufe die erste Phase: „Eure Meinung!“: Durch verschiedene kreative Umfragemethoden würden die Ansichten der Bewohnerinnen und Bewohner von zu ihrem Viertel gesammelt. „Die Veranstalterinnen und Veranstalter möchten den Menschen in Weimar West durch Gespräche begegnen und sie dabei unterstützen, sich bewusst über ihre eigenen und gemeinsamen Interessen in ihrem Stadtteil zu werden“, heißt es in einer Presseinformation.

Bei der Visionswerkstatt am 9. April werde zusammengetragen, was bereits für West geplant sei und überlegt, was noch verbessert werden könne. Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos. Das Projekt Zukunftscampus Weimar West wird auch in der Umsetzungsphase von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt gefördert.

