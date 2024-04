Weimar. Professorin für Musikwissenschaften hält einen Vortrag in Weimarer Fürstenhaus.

Die Musikwissenschaftlerin Nina Noeske hält ihre Antrittsvorlesung im Festsaal des Fürstenhauses in Weimar. Am Mittwoch, dem 10. April, wird sie ab 18 Uhr über das Thema „Von der Eutopie zur Utopie – Vortrag zu Liszts Spuren in der DDR.“ sprechen.

Die Vorlesung folgt den Spuren Liszts in der DDR, von der Namensgebung der Weimarer Hochschule 1956 über die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 150. Geburtstag bis hin zum 100. Todestag 1986. Anhand von Dokumenten, Tageszeitungen oder Nachrichtensendungen veranschaulicht der Vortrag die Wechselwirkungen von Politik, Musikpolitik, Musikwissenschaft und musikalischer Praxis. Mithilfe von historischen Text-, Bild- und Tondokumenten werden auch ehemalige Angehörige der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar zu Wort kommen, so die früheren Rektoren Bruno Hinze-Reinhold oder Werner Felix.

Seit Oktober 2022 lehrt Nina Noeske als Professorin für Musikwissenschaften an dem gemeinsamen Institut für Musikwissenschaften der Hochschule für Musik und der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ihre Forschungsschwerpunkte fokussieren aus unterschiedlichen Perspektiven die Musik- und Kulturgeschichte des späten 18. bis 21. Jahrhundert.

Abgerundet wird der Vortrag durch musikalische Beiträge. Der Eintritt ist frei.