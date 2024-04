Weimar. Weimarer Vereine präsentieren sich und ihre Angebote am 13. April im Einkaufszentrum.

Das Weimar Atrium, die Weimarer Sportvereine und der Stadtsportbund Weimar veranstalten am Samstag, dem 13. April, von 11 bis 17 Uhr die diesjährige Sportmeile im Einkaufszentrum an der Friedensstraße. Die Sportmeile bietet zum einen den teilnehmenden Vereinen beste Möglichkeiten, sich der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, und zum anderen vielen Bürgern die Möglichkeit, sich über sportliche Angebote zu informieren.

Zahlreiche Vereine geben Kostproben ihres Könnens

Insgesamt 13 Vereine aus der Stadt Weimar präsentieren sich mit Infoständen, Mit-Mach-Angeboten auf drei Ebenen im Atrium und Aufführungen auf der Bühne im Erdgeschoss. Interessierte Besucherinnen und Besucher können hier die Auftritte der Cheerleader des 1. Cheer- und Fitnessclubs erleben, ebenso die Kämpfer im Ju-Jutsu von Seishin und Dragon Sports, die Line Dancer des Schöndorfer SV 1949, die Voltigierer des Reitvereins Marstall sowie die Teenie- und Jugendgarde des Handwerker Carnevalvereins. Wichtige Informationen zu Sportangeboten in Weimar erhalten die Interessierten darüber hinaus von den ehrenamtlichen Trainern der beteiligten Weimarer Sportvereine. Von ihnen gibt es aktuell mehr als 60, die über 12.000 Mitglieder zählen.

Modellautos und Skateboards sind mit von der Partie

Vor dem Haupteingang besteht die Möglichkeit, dass Gäste des Atrium Modellautos steuern und sich auf einem Skateboard auszuprobieren. Im Atrium können kleine und große Neugierige auf dem Trampolin springen, Kampfsport selbst ausprobieren, ihre Geschicklichkeit mit einem Hockeyschläger testen, erste Taucherfahrungen sammeln sowie sich am Vertikaltuch sportlich zu betätigen.

Challenge für jedermann für den World Cleanup Day

Im Rahmen der Veranstaltung stellt sich der Stadtsportbund einer ganz besonderen Herausforderung zugunsten des World Cleanup Day. Dabei sind weltweit die Menschen gefragt, sich durch Müllsammeln für die Umwelt zu engagieren. „Schaffen wir es, mit unseren Gästen insgesamt 60 Minuten an einer Reckstange zu hängen?“, lautet die Challenge. Wenn das gelingt, spendet das Weimar Atrium 500 Euro zur Umsetzung des World Cleanup Day am 20. September 2024 in Weimar.

Die Spielregeln sind leicht zu erklären: Alle Teilnehmenden halten sich solange wie möglich an einer Reckstange fest. „Helfen Sie mit, und greifen Sie für den guten Zweck fest zu“, ermuntert der Stadtsportbund schon jetzt alle Interessierten zum Mitmachen.

Zeitplan

11 Uhr Begrüßung mit Oberbürgermeister Peter Kleine (angefragt), Hans-Joachim Fein, Vorsitzender des SSB Weimar, und Centermanagement Weimar Atrium

15 Uhr Start der Challenge

16.45 Uhr Übergabe des Schecks an Cleanup Day

red