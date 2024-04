Weimar. Thema ist der institutioneller Rassismus im Freistaat Thüringen

Das Deutsche Nationaltheater bietet sein nächstes Foyer-Gespräch am Mittwoch, dem 10. April, an. Unter dem Titel „Nicht nur ein Polizeiproblem – Institutioneller Rassismus in Thüringen“ findet die Gesprächsrunde ab 20 Uhr im Foyer des DNT statt.

Wo und in welcher Form es institutionellen Rassismus im Freistaat Thüringen gibt und was er für Betroffene bedeutet, das soll in der Gesprächsrunde diskutiert werden, heißt es in der Ankündigung. Auch die Frage, wie sich dagegen engagiert wird und was Veränderung bewirken kann, soll den Angaben zufolge mit Interessierten besprochen werden.

Debattieren werden in der Runde Rudaba Badakshi vom Dachverband der Migrantinnenorganisationen „Damigra“, Renata Conkova vom „Romnokher Thüringen“ sowie Doreen Denstädt (Grüne), Thüringer Ministerin für Migration, Justiz und Verbraucherschutz. Leon Rosa Reichle vom „Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft Jena“ wird den Abend moderieren.

Die Veranstaltung ist außerdem in Kooperation mit dem Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft Jena, Teilinstitut des Forschungsinstituts gesellschaftlicher Zusammenhalt, und in Zusammenarbeit mit anderen Instituten und Projekten entstanden. Für Besucher mit Zählkarte ist der Eintritt frei, betonte das DNT in einer Presseinformation.

red