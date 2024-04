Weimar. Bündnis-Grüne spendieren Sophie temporäre Gedenktafel am leeren Denkmalsockel.

Zum 200. Geburtstag haben Weimars Bündnis-Grüne Großherzogin Sophie am Montag mit einer temporären Gedenktafel am Sockel auf dem Goetheplatz beschenkt. Hier sind Ann-Sophie Bohm, Bärbel Fiedler, Elke Heßelmann und Andreas Leps (von links) mit dem Präsent zu sehen. Hintergrund: Bis heute würden die Leistungen von Frauen - auch die so herausragenden der Großherzogin Sophie - kaum öffentlich gewürdigt, wie auch die äußerst geringe Anzahl an Denkmälern für Frauen in Weimar zeige.