Weimar. Satire-Autor Andre Kudernatsch liest aus „Das Kudernatsch Kompott“ und mit Kalauer und Kolumnen aus 30 Jahren Karriere.

Zu einer satirischen Buchlesung von André Kudernatsch wird ins Mon Ami eingeladen. Am Mittwoch, 10. April, um 20 Uhr wird der Journalist und Autor sein Buch „Das Kudernatsch Kompott. Jetzt geht‘s ans Eingemachte“ vorstellen.

Als Komiker erzählt Andre Kudernatsch seit 1993 seine Geschichten und Reime und gilt laut eigener Aussage als Deutschlands einziger „Wurst-Poet“. Durch seine Reime und Bücher wie „Du wirst nicht alt im Thüringer Wald“ oder „Das Beste an Erfurt ist die Autobahn nach Jena“ ist er auch in Thüringen bekannt. Kritiker sehen in ihm eine Mischung aus Heinz Erhardt und Oliver Kalkofe.

Karten für die Lesung gibt es an der Abendkasse oder im Voraus unter Telefon: 03643/847711.

red