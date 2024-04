Weimar. Schwarzen Humor und radikale Einfachheit bringt der Film „Irdische Verse“ auf die Leinwand. Am Donnerstag startet er im Lichthaus Kino.

„Irdische Verse“ zeigt in neun Episoden, in welch alltäglichen Irrsinn Bürokratie ausarten kann. Nachdem er in Cannes uraufgeführt wurde, ist der Film eines iranischen Regioduos ab 11. April auch im Weimarer Lichthaus zu sehen.

red