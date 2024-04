Weimar. Galeriegäste haben nur noch diese Woche die Chance, Juri Romanovs Landschaftsaquarelle zu sehen. Sie machen Platz für einen alten Bekannten.

Nur noch diese Woche gibt es die Gelegenheit, Juri Romanovs Landschaftsaquarelle in der Galerie Unartig zu sehen. Am Freitag, 12. April, schließt die Ausstellung mit dem Titel „Schwerkraft der Erde“ um 19 Uhr mit einer Finissage. Im Zuge dieses Abends wird der in Weimar lebende Künstler Juri Romanov persönlich verabschiedet und für letzte Gespräche selbst vor Ort sein. Bis dahin öffnet die Galerie montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr.

Juri Romanovs Bilder machen Platz für Werke von Jörg Bachmann, der schon einmal im Sommer 2022 bei „Unartig“ ausgestellt hat. Am 19. April um 19 Uhr eröffnet der aus dem Salzlandkreis stammende Hobbykünstler seine Schau mit Zeichnungen.

red