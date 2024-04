Ettersburg. Die Pianistin spielt Bravour-Stücke Clara Schumanns, die in ihrer Musik den Bezug zu Goethe suchte.

Auf Schloss Ettersburg geht die Konzertreihe „aufgeSCHLOSSen“ weiter, diesmal mit einem Auftritt von Pianistin Ragna Schirmer. Am Sonntag, 14. April, spielt sie um 14 Uhr Werke von Clara Schumann, Franz Liszt und Franz Schubert. Im Mittelpunkt stehen die Werke „Scherzo c-moll“ sowie Lieder über Texte von Goethe. Die noch jugendliche Clara Schumann spielte 1831 für den Dichter und brachte ihn zu dem Urteil, sie habe „mehr Kraft als 6 Knaben zusammen“.

Goethe empfahl Schumann weiter und die Begegnung prägte die aufstrebende Musikerin. Zu Clara Schumanns Bravour-Stücken zählte die Lisztsche Klavier-Transkription von Schuberts „Erlkönig“, aber auch „Gretchen am Spinnrad“. Unter den von ihr komponierten Liedern sind ebenfalls Vertonungen von Texten Goethes.

Franz Liszt bezog sich in einigen Werken auf Goethe, etwa in „Faust-Sinfonie“ und dem „Mephisto-Walzer“. Bei der 1849-53 entstandenen großen Sonate für Klavier kann man die Anlehnungen an Faust, Gretchen und Mephisto nur vermuten. Franz Liszt widmete sie Robert Schumann und sandte sie dessen Frau Clara zu. Es entbrannte ein Streit über die Qualität des Werkes, aus der ein andauernder Machtkampf wurde.

