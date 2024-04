Weimar. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule stellt die Stadt Weimar ihre Partnerstädt vor. Los geht es mit Siena und Blois.

Weimar hat sechs Partnerstädte, darunter Blois in Frankreich und Siena in Italien. Wie sich diese Städtepartnerschaften entwickeln, darüber wird am Dienstag, 23. April, im Weimarer Rathaus informiert. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Weimar wird dazu um 17 Uhr in den Festsaal eingeladen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Susanne Heine, Referentin Städtepartnerschaften und Internationales in Weimar, gibt Zuhörerinnen und Zuhörer einen Einblick in die Geschichte, Gemeinsamkeiten und Besonderheiten der Weimarer Städtepartnerschaften. Mehrere Veranstaltungsabende sind geplant, in denen je zwei Städteverbindungen vorgestellt werden sollen. Mit den nächsten Städten geht es im Herbstsemester weiter.

Dabei soll hervorgehoben werden, dass Städtepartnerschaften und Austausche wichtig sind, um Vorurteile abzubauen und ihnen vorzubeugen. Die Schaffung von Verständnis und die Knüpfung von Freundschaften seien Schlüsselfaktoren für ein vereintes Europa, zu dem jede und jeder einzelne einen Beitrag leisten könne, heißt es aus dem Rathaus.

Die Teilnahme ist kostenfrei, Plätze allerdings begrenzt. Anmelden kann man sich unter www.vhs-weimar.de/kurssuche/kurs/Unsere-Partnerstaedte-Siena-und-Blois/24110221

