Weimar. Zum Abschluss des Festivals kommt das französische Ensemble Pygmalion nach Weimar. Diese Konzerte sind ebenfalls für Klassik-Fans interessant.

Am Wochenende endet Thüringens größtes Klassikfestival, die Bachwochen. Das Finale bildet ein Abschlusskonzert am Sonntag, 14. April, in der Weimarhalle. Um 18 Uhr spielt das französische Ensemble Pygmalion, womit die Bachwochen-Organisatoren einen großen Punkt auf ihrer Wunschliste abhaken können. Die Bach-Spezialisten des Ensembles um Dirigenten Raphaël Pichon geben ihren Einstand mit einem von Bachs größten Werken: der Messe in h-Moll.

Drei weitere Konzerte in Weimar sollten Klassik-Fans ebenfalls auf dem Schrim haben. Am Donnerstag, 11. April, gastieren die Sängerinnen und Sänger der Schola Heidelberg und die Instrumentalisten des Ensemble Aisthesis, zusammen das KlangForum Heidelberg, in der Herderkirche. Um 19.30 Uhr intonieren sie eine kammermusikalische Bearbeitung von Brahms großem Requiem op. 45, ergänzt um „Sechs Stücke“ von Anton Webern.

Zwei Konzerte für Viola da Gamba

Am Sonntagvormittag, 14. April, um 11.30 Uhr erfüllen Klänge der Viola da Gamba den Bücherkubus der Herzogin-Anna-Amilia-Bibliothek. Salomé Gasselin, aufstrebende Künstlerin in der Alte-Musik-Szene, spielt Werke von Bach, Marais, Forqueray, Sainte-Colombe und Biber.

Im Kleinen Saal der Weimarhalle stellt sich am Sonntagnachmittag, 16 Uhr, Liam Byrne vor. Der Ire ist Träger des Glenn Gould Bach Fellowship, das innovative Projekte zur Musik Bachs und der Barockzeit fördert. Byrne verfolgt einen experimentellen Ansatz für die Aufnahme und Übertragung von Lyra-Viol-Musik, einem besonderen Repertoire für die Viola da Gamba. Der Eintritt hierzu ist frei. Für weitere Konzerte im Rahmen der Bachwochen gibt es unter thueringer-bachwochen.de.

red