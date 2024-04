Weimar. Duo „Mon Mari et Moi“ kommt für ein Konzert ins Mon Ami mit Musik, die in keine Schublade passen will.

Das Duo „Mon mari et moi“ spielt, anders als der Name es vermuten lässt, keine französischen Lieder, sondern Lieder aus der tiefsten Provinz, die für viel gute Laune sorgen sollen. Ein Konzert spielt die Band am Freitag, 12. April, um 20 Uhr im Mon Ami.

Shakti Paqué singt und spielt Piancia und Autoharp, ihr Ehemann Mathias singt ebenfalls und spielt Gitarre. Auf ein Genre wollen sie sich nicht festlegen. Für Musikkabarett seien sie nicht albern genug, fürs Liedermachergenre werde auf ihren Konzerten eindeutig zu viel gelacht. Vielleicht allerneuste deutsche Welle ohne Elektronik?

Karten für das Konzert gibt es in der Tourist-Information Weimar oder unter www.monami-weimar.de und an der Abendkasse.

red