Weimar. Animationskünstlerin Franka Sachse zeigt in der ACC-Galerie, wie man mit Schnitt- und Montagetechniken experimentiert.

Aktuell läuft das „Lit.Collage“, das Festival für Poesie und Collage, für das sich ACC-Galerie und Literarische Gesellschaft Thüringen zusammengetan haben. Zum Programm gehört eine Stop-Motion-Werkstatt, die am Wochenende Animationskünstlerin Franka Sachse in der ACC-Galerie leitet. Los geht es am Samstag, 13. April, um 14 Uhr und dauert bis 18 Uhr. Am Sonntag wird noch einmal von 11 bis 18 Uhr zusammen gearbeitet.

Im Workshop erarbeitete Collagen werden mit Stop-Motion-Stationen in Bewegung versetzt. Es wird empfohlen, zuvor die App „Stop Motion Studio“ herunterzuladen und eine Schere sowie Stifte mitzubringen. Die Teilnahme kostet 30 Euro und beinhaltet den Festivalpass für die Poetryfilmtage.

red