Kranichfeld. Ein Schlitten neben dem Elektroschrott-Container dürfte für Kopfschütteln bei den Kreiswerke-Männern sorgen.

Damit hat der Winter jetzt wohl vermutlich endgültig verspielt: Den Arbeitern der Entsorgungsgesellschaft wird auf ihrer nächsten Tour dieses ausrangierte Freizeitspaß-Gerät begegnen, und zwar am Sammelplatz hinter dem Bahnhof in Kranichfeld. Ob sie ihn trotz des unvermeidlichen Kopfschüttelns mitnehmen, bleibt abzuwarten: Um ein Elektro-Kleingerät jedenfalls handelt es sich definitiv nicht, und auch der Garten-Klappstuhl fällt nicht in diese Kategorie. Ein Blick auf die entsprechenden Seiten des Landratsamtes, welcher Müll in welchen Behälter gehört, ist immer mal wieder zu empfehlen.

