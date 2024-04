Weimar. Live-Musik und Theater für Groß und Klein: Das sind die Kultur-Tipp für die kommenden Tage.

Kammermusik auf der Gitarre

Ein Konzert mit Gitarren-Kammermusik spielen Studierende der Weimarer Musikhochschule Franz Liszt am Freitag, 12. April, im Forum Seebach. Um 16 Uhr legen die Schülerinnen und Schüler aus der Klasse von Mathis Christoph los. Der Eintritt ist kostenfrei, Spenden willkommen.

Anekdoten und Musik rund um Goethe

Im Palais Schardt kommt am 12. April „Goethe – Anekdoten und Musik“ um 18 Uhr auf die Bühne. Gabriele Lenhardt schöpft aus dem Anekdotenschatz um den Geheimrat und gestaltet eine literarische Stunde, die musikalisch umrahmt wird.

Klaviermatinee am Vormittag

Die Konzertreihe „aufgeSCHLOSSen“ geht am Sonntag, 14. April, mit einem Auftritt von Pianistin Ragna Schirmer auf Schloss Ettersburg weiter. Im Gewehrsaal spielt sie um 11 Uhr eine Matinee mit Werken von Clara Schumann und Franz Liszt, die sich mit Goethes Werken befassten.

Puppentheater vom Kobold und seinem Meister

Zum Kindertheater wird am 14. April wieder in die Tiefurter Alte Mühle geladen. Das Ensemble „Wolfs bunte Bühne“ aus Radebeul spielt um 16 Uhr „Pumuckl und die lange Nase“. In dem Puppentheater dreht sich alles um die Frage: Wer hat denn nun geschwindelt? Der Kobold oder doch der Meister Eder? Geeignet ist es für Kinder ab vier Jahren. Sie zahlen 5 Euro, Erwachsene 8 Euro und Familien aus maximal zwei Erwachsenen und vier Kindern 20 Euro. Die Kasse öffnet ab 15.30 Uhr und der Einlass eine Viertelstunde später.

red