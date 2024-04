Kranichfeld. Das Buch „Diesseits der Mauer“ ist Grundlage für einen Vortrags- und Gesprächsabend am Freitag im Kranichfelder Baumbachhaus.

Den Titel „Diesseits der Mauer – Eine neue Geschichte der DDR“ trägt ein Vortrag am Freitag, 12. April, ab 19 Uhr im Kranichfelder Baumbachhaus. Aus dem gleichnamigen Buch von Katja Hoyer, erschienen bei Hoffmann und Campe, liest Ute Mennecke eine Auswahl an Texten. Hoyer wagte als Historikerin einen neuen Blick auf das Leben in der DDR – eine Sichtweise, die nichts beschönigt, aber den bisherigen Blick erweitert. Die Besucher sollen gern auch eigene Erinnerungen einbringen.

red