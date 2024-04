Weimar/Weimarer Land. Frühlingsfest in Oettern, Kunst im Seniorenheim, Jahresempfang in Bad Berka und Musik in Kranichfeld: Details hier.

Oettern feiert den Frühling rund um die Kirche

Zum bereits 22. Mal veranstaltet die Gemeinde Oettern am Samstag, 4. Mai, ihr Frühlingsfest unter dem Motto „Kram, Kunst & Kuchen“ rund um die Dorfkirche. Los geht es 12 Uhr mit einem kleinen Trödel- und Bauernmarkt, wo auch Kräuter und viel Selbstgemachtes angeboten werden. 14 Uhr startet in der Kirche eine Ausstellung mit Pastell- und Acrylbildern der Weimarer Künstlerin Helga Semmler, Titel: „Die Freude ist auf meiner Seite“, Musik dazu liefern Jens Pribbernow und Ralf Ludwig, Pfarrer Joachim Neubert hält eine kleine Andacht. 14.30 Uhr geht es im Kirchgarten mit Kaffee, Kuchen und Musik unter anderem von Maria-Isabella Vescovi weiter.

Vernissage auf der Schöndorfer Schillerhöhe

Eine Ausstellung mit Bildern von Manfred Schmidt aus Schöndorf beginnt am Freitag, 3. Mai, um 10.30 Uhr im Weimarer Azurit-Seniorenzentrum Schillerhöhe (Ernst-Busse-Str. 29). Die 30 Zeichnungen unter dem Titel „Das Leben“ sind täglich 9 bis 17 Uhr im Foyer des Pflegeheimes zu besichtigen.

Jahresempfang der Stadt Bad Berka

Als offene Veranstaltung, frei zugänglich für alle Interessierten, legt die Stadt Bad Berka auch diesmal wieder ihren Jahresempfang an. Bürgermeister Michael Jahn (CDU) spricht am Freitag, 3. Mai, ab 18 Uhr auf der Bühne der Musikmuschel über das vergangene sowie laufende Jahr und überreicht die Ehrenmedaille der Stadt. Es gibt eine musikalische Umrahmung, Versorgung mit Imbiss und Getränken und zum entspannten Ausklang das „Parkgeflüster“ mit Licht- und Soundeffekten.

Konzert am Freitagabend im Baumbachhaus

Die aus St. Petersburg stammende Pianistin Vera Andrianova gastiert am Freitag, 3. Mai, für ein kurzfristig organisiertes Konzert im Kranichfelder Baumbachhaus. Ab 19.30 Uhr erklingen Werke von Liszt, Haydn, Rachmaninow und Mussorgski. Die Musikerin hat 2022 ihr Master-Examen mit Bestnoten an der Weimarer Franz-Liszt-Hochschule abgelegt und nutzt den Abend als „Generalprobe“ für einen Klavierwettbewerb in Italien. Der Eintritt ist frei, die Sonderausstellung parallel geöffnet, Spenden willkommen.

