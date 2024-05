Weimar. Von Weimar nach Großkochberg kann am 4. Mai gewandert werden.

Auch in diesem Jahr lädt das Landratsamt Weimarer Land wieder zur Goethe-Wanderung von Weimar bis Großkochberg ein. Los geht es am Samstag, 4. Mai. Start der 29-Kilometer-Tour ist um 8 Uhr am Poseckschen Garten. Zudem kann um 10 Uhr in Bad Berka am Goethebrunnen und in Blankenhain am Schloss um 10.30 Uhr eingestiegen werden. Von Bad Berka beträgt die Route 20 Kilometer, von Blankenhain noch 14. Generell können Wanderer aber zu jedem Zeitpunkt hinzukommen.

Für alle Teilnehmenden gibt es neben der pittoresken Landschaft und der schönen Aussicht insgesamt zwölf interaktive Erlebnisstationen zu entdecken. Abgerundet wird die Wanderung durch ein facettenreiches Rahmenprogramm mit Musik, Kulinarik und verschiedenen Mitmachaktionen, heißt es.

Der Bus zum Rücktransport fährt um 17 Uhr zu den unterschiedlichen Startpunkten sowie nach Saalfeld und Rudolstadt. Die Fahrscheine können an den Startpunkten erworben werden. Die Teilnahmegebühr für die Wanderung beträgt 2,50 Euro. Interessierte können sich telefonisch unter 03644/540686 für den Kreis Weimarer Land, unter 03671/823453 für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt oder per Mail an post.wiku@weimarerland.de anmelden.

