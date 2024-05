Weimar. Die Stadt Weimar bietet zum Tag der Städtebauförderung eine Veranstaltung im Haus der Demokratie an.

Mit einer Veranstaltung im Haus der Weimarer Republik (Theaterplatz, Erweiterungsbau am Zeughof) begeht die Stadt Weimar am Samstag, 4. Mai, ab 11 Uhr den bundesweit veranstalteten „Tag der Städtebauförderung“. Es läuft ein kurzer Film, der 1991 in Weimar entstand und zeigt, wie sich die Stadt seit der Wendezeit verändert hat. In einem Rundgang durch das Gebäude werden bauliche und architektonische Herausforderungen erläutert. Die Veranstaltung ist für jedermann frei zugänglich.

red