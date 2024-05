Weimar. Der „Spacekidheadcup“ lockte am 1. Mai wieder jede Menge Neugierige in die Weimarer Windmühlenstraße.

Die Strohballen in der Windmühlenstraße hatten durchaus ihre Berechtigung: Ankommen im Ziel war auch in der Jubiläums-Auflage des Weimarer Seifenkistenrennens keine Selbstverständlichkeit. Der „Spacekidheadcup“, traditioneller Publikums-Magnet am 1. Mai und nach mehreren Schauplätzen nun auf dem schattigen Geläuf im Süden der Kulturstadt angekommen, zog auch in seiner 30. Auflage wieder Tausende an. Details, weitere Bilder und natürlich die Ergebnisse folgen demnächst.

red