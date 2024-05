Weimar. Das Damenquartett eröffnet die Spielzeit 2024 für die Veranstaltungen im Köstritzer Spiegelzelt.

Für die Musikerinnen von Salut Salon regnete es Konfetti und auch der Applaus war ihnen sicher bei den Auftaktveranstaltungen des Köstritzer Spiegelzelts am Mittwoch- und Donnerstagabend. Eine vorgezogene Premiere feierte Geigerin Mary Rose Scanlon mit dem Kammermusikquartett. Als neues Mitglied vertrat sie die erkrankte Alvina Lahyani. Am Freitag, 3. Mai, geht es weiter mit dem Keimzeit Akustik Quartett in einem Spiegelzelt-Spezial. Karten sind dafür noch erhältlich.