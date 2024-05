Weimar. Das Liebhabertheater Schloss Kochberg bereitet sich auf den Start des 20. Theatersommers vor unter dem Motto „Aufbruch“.

Bereits zum 20. Mal startet der Theatersommer im Liebhabertheater Schloss Kochberg. Zu diesem kleinen Jubiläum und anlässlich Goethes 275. Geburtstags stellt das Theater das Motto „Aufbruch“ in den Mittelpunkt und verweist auf den Aufbruch, der Ende des 18. Jahrhundert Gesellschaft, Kunst und Musik bewegte.

Eröffnet wird der Theatersommer am Samstag, 4. Mai, mit der Premiere von „Ariadne auf Naxos“. Das szenische Schauspiel mit Instrumentalmusik vom Ensemble „I Porporini“ basiert auf dem Melodram von Georg Anton Benda und Johann Christian Brandes. Bei der Uraufführung 1775 komponierte Georg Anton Benda die Musik zu dem Text von Johann Christian Brandes. In der modernen Neuproduktion des Stückes werden Natalia Vosboynikova und Christian Pohlers die Rollen der Ariadne und des Theseus übernehmen. Die musikalische Leitung liegt bei Gerd Amelung, die Regie führt Nils Niemann.

Außerdem wird das Stück am 18. und 19. Mai, 22. Juni, 31. August und 7. September aufgeführt. Bis September sind in dem Theater der Klassik-Stiftung Weimar 28 Veranstaltungen geplant, darunter auch Schauspiele und Konzerte. Karten gibt es unter Telefon: 036743/22532 oder per E-Mail an theaterkasse@liebhabertheater.com.

red