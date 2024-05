Weimar. Nach dem verheerenden Wohnhausbrand kurz vor Weihnachten haben mehr als 1000 Menschen Hilfe geleistet und den Dank der Betroffenen verdient.

Nach dem verheerenden Brand ihres Wohnhauses in Gelmeroda kurz vor Weihnachten 2023 hofft die betroffene Familie, Ende dieses Jahres wieder zurückziehen zu können. Zurzeit laufen Arbeiten am Dachstuhl, wo das Feuer am 16. Dezember ausgebrochen war und dafür sorgte, dass das Gebäude nicht mehr bewohnbar war.

Sie seien danach „obdachlos und heimatlos“ gewesen, erklärte Claudia Nußeck. Sie musste mit ihrem Mann und dem seinerzeit erst zehn Wochen alten Söhnchen zunächst in eine Notunterkunft. Kurz darauf erfolgte der Umzug in eine Wohnstätte-Wohnung.

Die Familie habe viel Nächstenliebe erfahren und erlebt, „dass es immer Hoffnung gibt und liebe Menschen, die einem in der Not helfen“. Sie würden es mehr als 1000 „lieben Menschen verdanken, dass wir in der Not nicht mittellos waren“, betonte die gebürtige Gelmerodaerin. Angesichts des Engagements vieler Freunde, guter Nachbarn und dem Ortsteilrat seien von mehr als 1000 Menschen Sach- und Geldspenden eingegangen. Allein über die Spenden-Plattform kamen 21.525 Euro zusammen. insgesamt hätten die Zuwendungen einen Wert von mehr als 25.000 Euro gehabt, berichtete Claudia Nußeck.

Sie erinnerte auch daran, dass das schnelle Eingreifen der Feuerwehren Schlimmeres verhindert hatte. Mit der späteren Unterstützung konnte sich die Familie „ein gemütliches Übergangszuhause schaffen, mit allem Nötigen, was wir brauchten“, darunter auch für den Teenager, der zur Familie gehört.

Sie hätten „großes Glück im Unglück, dass wir von so vielen lieben Menschen unterstützt werden und Hilfe bekommen“, betonte Claudia Nußeck. Die Dankbarkeit dafür sei schwer in Worte zu fassen und gelte allen, die geholfen haben, das Unglück zu überstehen. „Gott segne jeden von euch.“