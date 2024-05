Weimar. Das Deutsche Nationaltheater veranstaltet eine Matinee zur anstehenden Opernpremiere.

Der Liederabend „Liebesleben“ feiert am Freitag, 3. Mai, Premiere im DNT. Die Vorstellungen auf der Studiobühne sind allerdings vollständig ausverkauft. Die Chance auf Tickets gibt es hingegen noch zur Matinee zur Oper „Il trittico – Das Triptychon“. Vor der Premiere am 18. Mai lädt das DNT am 5. Mai um 11 Uhr ein, Einblicke in die Neuinszenierung zu erhalten.

„Il trittico“ ist ein dreiteiliger Opernzyklus von Giacomo Puccini, der ein tragisches, ein lyrisches und ein heiteres Stück vereint. Das Team um Regisseur Dirk Schmeding stellt zusammen mit dem musikalischen Leiter Dominik Beykirch die Inszenierung vor. Dazu gibt es einige musikalische Kostproben im DNT-Foyer. Mit einer Zählkarte ist der Eintritt frei.

red