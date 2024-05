Weimar. Der Erlös soll der Weimarer Tafel zugutekommen.

Die mittlerweile elfte Auflage des Flohmarkts des Lions Clubs Weimar Classic soll am Samstag, dem 4. Mai, 10 bis 18 Uhr, im ersten Untergeschoss des Weimarer Atriums über die Bühne gehen. Darüber informiert der Service-Club. Das Motto dieses Flohmarktes „Bummeln, shoppen, Gutes tun“ locke hoffentlich viele interessierte Käufer an, heißt es in der Mitteilung.

Die Mitglieder des Clubs und viele Freunde haben auch in diesem Jahr wieder viele Artikel gesammelt. Der Erlös wird einmal mehr der Weimar Tafel zugutekommen, die, so heißt es in der Mitteilung abschließend, nach wie vor dringend auf Unterstützung angewiesen sei. Alle Interessierten sind am Samstag ab 10 Uhr recht herzlich eingeladen.

red