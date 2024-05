Weimar. Von Mai bis September stehen in Weimar wieder jeden Dienstag Programmpunkte auf dem Plan.

Die neue Saison beginnt am Dienstag, 7. Mai: In Pandemie-Zeiten geboren, hat sich das Projekt „Sport im Park“ mittlerweile in Weimar etabliert und geht in diesem Sommer in die dritte Runde. Von Mai bis September gibt es wieder an jedem Dienstag von 17 bis 18 Uhr auf der mit Fahnen gekennzeichneten östlichen Wiese im Weimarhallenpark ein sportliches Angebot. Ohne Anmeldung, ohne Kosten und ganz unverbindlich kann jede und jeder, der Lust und Zeit hat, daran teilnehmen.

Los geht es am 7. Mai mit einer Body-Workout/Bauch-Beine-Po-Einheit angeleitet von Cathleen Heinemann vom HSV Weimar, teilt Christina Haensel, Abteilungsleiterin Sportverwaltung, mit. Von A wie Aerobic bis Z wie Zumba sei über die Sommermonate alles dabei und auch neue Angebote wie Badminton, JuJutsu/Selbstverteidigung oder Line Dance stehen im Programm. Durchgeführt werden die sportlichen Einheiten von Übungsleiterinnen und Übungsleitern der Weimarer Sportvereine, die schon von Weitem an den Sport-im-Park-Shirts zu erkennen sind.

Das komplette Programm finden Interessenten unter www.impulsregion.de/sport.im.park/

red