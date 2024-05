Weimar. Das Comedy-Trio aus Stuttgart bringt witzige Lieder, skurrile Sketche und absurde Performances ins Köstritzer Spiegelzelt.

Mit ihrem Programm „Fisch fromm Frisör“ kommt das Comedy-Trio Eure Mütter aus dem Schwabenländle ins Spiegelzelt. Im Gespräch verraten sie, warum ihnen ihr letzter Besuch in Weimar besonders im Gedächtnis geblieben ist.

Was verbindet Sie mit dem Spiegelzelt?

Da wir hier höfliche Plattitüden vermeiden wollen, sollten wir stattdessen erwähnen, dass uns das Spiegelzelt unter anderem zu unserem Song „Zelten“ inspiriert hat. Vor allem das köstliche Schwarzbier der namensgebenden Brauerei hat den kreativen Vorgang stark beeinflusst. Die Erinnerungen an eine schöne Stadt und ein wirklich idyllisches Venue sind natürlich auch haften geblieben – aber jetzt sind wir wieder bei den Plattitüden gelandet…

Nicht nur das Spiegelzelt feiert 20. Geburtstag, auch Eure Mütter hat Grund zum Anstoßen, richtig?

Unglaublich, aber wahr: Wie auch das Zelt feiern wir dieses Jahr ein Jubiläum. Bei uns sind es jedoch schon 25 Jahre. So gesehen könnten Eure Mütter fast die Mütter des Spielzelts sein, wenn wir vor zwanzig Jahren eine Romanze mit einer Zeltplane gehabt hätten.

Welches Geschenk ist für Sie unbezahlbar?

Wenn auf Tour witzige Sachen passieren. Als zum Beispiel Matze nach unserem letzten Besuch in Weimar an der Tankstelle statt Diesel versehentlich Benzin in unseren Tourbus getankt hat. Die daraus resultierende Werkstattrechnung war eines dieser unbezahlbaren Erlebnisse.

Was würden Sie dem Spiegelzelt ins Poesiealbum schreiben?

Wir wollen das Wort unserer wichtigsten Inspirationsquelle, Johann Wolfgang von Goethe, überlassen: Was ich dort gelebt, genossen, was mir all dorther entsprossen, welche Freude, welche Kenntnis, wär ein allzulang Geständnis.

Was kann die Kunst für die ein menschenwürdiges und demokratische Miteinander tun?

Da wir weder Kunstfiguren darstellen noch ein vordergründig politisches Bühnenprogramm spielen, können wir diese Frage nur als Privatpersonen beantworten. Als aufgeklärte Menschen des 21. Jahrhunderts erwarten wir einen respektvollen Umgang miteinander und einen toleranten Umgang mit unterschiedlichen Meinungen – immer, sofern der Diskurs nicht darauf abzielt, ebendiese Meinungsvielfalt abzuschaffen.

Eure Mütter sind am Samstag, 4. Mai, um 20 Uhr live im Köstritzer Spiegelzelt. Einige Restkarten gibt es noch unter koestritzer-spiegelzelt.de/tickets/

