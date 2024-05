Weimar. Vom Kindertheater bis hin zur neuen Kunstausstellung – diese kommenden Veranstaltungen in Weimar sollte man kennen.

Einspielen für den Wettbewerb „Jugend musiziert“

Die Schüler und Schülerinnen des Musikgymnasiums Schloss Belvedere laden am Samstag, 4. Mai, 15 Uhr, zu einem Konzert im Konzertsaal des Gymnasiums ein. Mit Werken von Ravel, Bozza und Poulenc werden unterschiedliche Besetzungen zu hören sein. Das Programm dient der Vorbereitung auf das Lunchkonzert in der Berliner Philharmonie und für den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. Der Eintritt ist frei, um Spenden für einen guten Zweck wird gebeten. red

Märchen im Tiefurter Kindertheater

Im Kindertheater Tiefurt findet am Sonntag, 5. Mai, eine neue Theateraufführung statt. Die Theatermanufaktur Dresden wird ab 16 Uhr das Märchen „Das singende klingende Bäumchen“ von den Brüdern Grimm spielen. Eingeladen sind alle Kinder ab 4 Jahren. Der Eintritt kostet 8 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Kinder und 20 Euro für Familien. red

Wöchentliche Lesung im Kinderladen

Um die Lese- und Zuhörkompetenzen von Kindern zu fördern, bietet der Verein des Kinderladens Steinboss nun Lesungen an. Den Auftakt wird Autorin Ulli Soak am Sonntag, 5. Mai, 15.30 Uhr, mit ihrem Märchen „Sophie und die Eisriesen“ machen. Zudem wird sie ihr Frühlingsmärchen über die Eisheiligen am 12. und 26. Mai erneut im Kinderladen vorlesen. red

Doppelte Ausstellungseröffnung im Hofatelier

Gleich zwei Ausstellungen werden am Samstag, 4. Mai, im Hofatelier eröffnet. Im großen Saal stellen Martina Heller und Marko Seifert ab 15 Uhr ihre fröhlichen Motive unter dem Titel „maienlustig“ aus. Die Ausstellung „Landschaft trifft Hobby“ von Ulrich Wolf wird 15.30 Uhr im kleinen Saal eröffnet. Zudem bietet er am 5., 19. und 26. Mai Mitmach-Aktionen für Kinder an. Beide Ausstellungen laufen bis zum 26. Mai. red