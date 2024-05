Weimar. Das DNT macht auf ein Sinfoniekonzert, eine Lesung und das letzte „Nachtrauschen“ aufmerksam.

Kraftvolle Orchesterwerke spielt die Staatskapelle Weimar zum 8. Sinfoniekonzert in der Weimarhalle. Das ist nur einer der Termine, auf den das Deutsche Nationaltheater zum Wochenausklang aufmerksam macht. Zum Sinfoniekonzert am Sonntag und Montag, 5. und 6. Mai, jeweils 19.30 Uhr, sind unter anderem die polnische Dirigentin Anna Duczmal-Mróz, der brasilianische Pianist Fabio Martino und Johannes Kleinjung an der Orgel mit der Staatskapelle zu hören. Kerstin Klaholz führt jeweils 18.45 Uhr im Flügelsaal 1 ins Programm ein.

Im Foyer des DNT liest am 6. Mai, 20 Uhr, der Buchenwald-Überlebende Ivan Ivanji aus seinem Roman „Buchstaben von Feuer“. Darüber spricht er mit Gedenkstättenleiter Jens-Christian Wagner.

Außerdem geht die Montagsreihe „Nachtrauschen“ in die letzte Runde. In der Bar der Redoute beschäftigen sich am 6. Mai, 19.30 Uhr, unter dem Titel „Kalter Hund“ Schauspieler Calvin-Noel Auer und Regieassistent Christoph Dechamps mit einem veganen Hund, einem Koch, Verschwörungstheorien, damit, was Franka Potente und ein Sojacappuccino gemeinsam haben. Die „Nachtrauschen“-Reihe, bei der Ensemblemitglieder eigene Darbietungen zeigen, soll in der neuen Spielzeit fortgesetzt werden. Für alle drei Veranstaltungen sind noch Karten erhältlich.

red