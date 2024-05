Weimar. Angebot der Grünen dient auch dem Kilometersammeln beim Stadtradeln.

Zum Kulturbrunch und zum Kilometersammeln beim Stadtradeln bieten die Weimarer Grünen eine Radtour an. Start ist am Sonntag, 5. Mai, 11 Uhr, am Stephane-Hessel-Platz. Von dort geht es mit Pausen nach West, Nord und Schöndorf, um die Kulturbrunch-Veranstaltungen vor Ort zu besuchen. Die Grünen wollen dadurch nach eigenen Angaben das gemeinsame Radfahren zum Stadtradeln fördern und „die tollen Angebote beim Kulturbrunch würdigen, die das Gaswerk mit vielen Partnern auf den Weg gebracht hat“, betonte Stadträtin Bärbel Fiedler. Kultur und Gelegenheiten zum Zusammenkommen im Viertel seien „wichtige Pfeiler für eine funktionierende Demokratie und friedliches Zusammenleben“.

red