Weimar. Nach längerer Pause öffnet das Café im Forum Seebach wieder jeden Sonntagnachmittag. Neue Betreiber werden durch die „MachBar“ gefunden.

Jeden Sonntag öffnet das Nachbarschaftscafé „KaffeeKultur“ im Forum Seebach nun wieder. Bereits am letzten Aprilwochenende wurde nach längerer Pause Wiedereröffnung gefeiert. Christine Hartmann, Sabine Ries, Thomas Ries und Renate Scharf werden das Café abwechselnd und zunächst an jedem Sonntag zwischen 14.30 und 17 Uhr ehrenamtlich öffnen.

Das „KaffeeKultur“ gibt es bereits seit mehr als zehn Jahren, konzipiert und eröffnet von der damaligen Forums-Leiterin Ina Jaeger. Seit der Gründung kam Gudrun Kellner, ehemalige Mitarbeiterin der Stiftung, jede Woche sogar an drei Nachmittagen, um Kuchen, Eis und Getränken im Café anzubieten. „Nachdem Frau Kellner zum Ende des letzten Jahres die Aufgabe abgegeben hatte, gab es eine mehrmonatige Pause des munteren Treffens im Forum“, berichtet Geschäftsführer Bernd Lindig.

In der Folge wurde nach Mutigen gesucht, die den Neuanfang wagen wollten. Nach der Vorstellung der Aufgabe im Rahmen der „MachBar“ bei der Ehrenamtsagentur der Bürgerstiftung Weimar nahm die Sache Fahrt auf. „Es ist ein Geschenk, so engagierte und unkomplizierte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer an unserer Seite zu wissen“, bekennt Bernd Lindig dankbar.

red