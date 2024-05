Weimar. Die 28. Weimarer Schultheatertage finden vom 6. bis 8. Mai in der Studiobühne des DNT und im Stellwerk junges Theater statt.

Die nunmehr 28. Weimarer Schultheatertage richten das DNT Weimar und das Stellwerk junges Theater vom 6. bis 8. Mai aus. Dabei zeigen Schultheatergruppen und Theater-AGs aus der Region in der Studiobühne des DNT und auf der Bühne des Stellwerks im Weimarer Hauptbahnhof ihr Können. Insgesamt zehn Theatergruppen aus Schulen in Weimar, Mellingen, Blankenhain, Erfurt und Jena präsentieren an diesen drei Tagen ihre Probenstände und fertigen Produktionen, teilten die Organisatoren am Wochenende mit.

Patengruppen werten Projekte gemeinsam aus

Wie bereits in den vergangenen Jahren gehören den Angaben zufolge immer zwei oder drei Gruppen als Paten zusammen, die sich bereits im Vorfeld des Festivals kennengelernt haben, nun gegenseitig ihre Aufführungen besuchen und sich anschließend in Auswertungsworkshops darüber austauschen. Begleitet werden sie dabei von fachkundigen Beraterinnen, die die Gruppen auch beim Erarbeiten ihrer Inszenierungen unterstützt haben.

Abschluss der Tage mit Impro-Show zum Mitmachen

In der feierlichen Abschlussveranstaltung der Schultheatertage am Mittwoch ab 13 Uhr im Stellwerk werden alle jungen Teilnehmenden zusammen beglückwünscht und die Improtheater-Show „stell-dich-ein“ zum Mitmachen gezeigt. „Wir freuen uns auf drei spannende Tage und laden Sie und euch ein, junges Theater zu sehen, zu erleben und ins Gespräch zu kommen“, betonten Steffi Heiner vom Stellwerk und Angelika Andrzejewski vom DNT, die das Festival gemeinsam leiten.

Dank der Förderungen der Sparkasse Mittelthüringen, der Stadt Weimar, der LAG Spiel und Theater in Thüringen sowie des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport ist der Eintritt zu allen Vorstellungen auch in diesem Jahr wieder frei. Karten für die 28. Weimarer Schultheatertage können per Mail unter karten@stellwerk-weimar.de oder telefonisch unter 03643/490 800 reserviert werden. Das komplette Programm gibt es im Netz unter www.stellwerk-weimar.de.

red