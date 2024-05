Holzdorf. Grundschüler hegen die Pflanzen auf einem Acker der Genossenschaft Landgut Weimar vom Legen bis zur Ernte.

Den Weg der Kartoffel vom Feld auf den Teller können Kinder einer dritten Klasse der Staatlichen Grundschule Legefeld in diesem Jahr auf dem Saisonbeet in Weimar-Holzdorf verfolgen. Startschuss für das Projekt „Kids an die Knolle“ ist der 6. Mai. Dann werden die 21 Kinder das Pflanzgut von Hand in den Boden bringen, teilte vorab die Initiative Heimische Landwirtschaft mit. Unterstützt werden die Mädchen und Jungen den Angaben zufolge von Landwirten der Landgut Weimar eG, dem Erzeugnisverband Thüringer Qualitätskartoffeln sowie der Initiative.

Bis zur Ernte im Herbst werde die Schulklasse die Patenschaft für den kleinen Kartoffelacker übernehmen, sodass die Mädchen und Jungen direkt mitverfolgen können, wie die Knollen hoffentlich ordentlich wachsen. Darüber hinaus werden sie lernen, welche Pflege die Pflanzen benötigen.

Initiatoren hoffen auf eine reiche Ernte im Herbst

„Wenn es ans Unkraut jäten und ernten geht, dürfen die Kinder dann selbst aktiv werden. Belohnt wird die Mühe hoffentlich mit einer reichhaltigen Ernte, die als leckere Gerichte auf den Tisch kommen kann“, betonte Evelyn Zschächner, die Geschäftsführerin der Initiative Heimische Landwirtschaft mit Sitz in Erfurt. Dieser haben sich bereits knapp 1500 Mitgliedsbetriebe aus ganz Deutschland angeschlossen. Dazu zählt auch die Genossenschaft Landgut Weimar, auf deren Saisonbeet-Areal nahe der Legefelder Autobahn-Auffahrt an der Ecke von Holzdorfer Allee und Legefelder Straße sich der Kartoffelacker der Schülerinnen und Schüler befindet. Weitere Mitgliedsbetriebe aus der Region sind unter anderem der Hühnerhof Mellingen, die Agrargenossenschaft Thüringer Korn und Rind in Isseroda, die Agrargenossenschaft Großobringen sowie die Erzeuger-Genossenschaft Neumark und die Agrar GmbH Mönchenholzhausen.

