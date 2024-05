Weimar. „Eure Mütter“ haben ein Frisurproblem und Anna Depenbusch kommt mit einem Pianoabend ins Spiegelzelt.

Das Comedy-Trio „Eure Mütter“ hat am Samstagabend im Spiegelzelt das aktuelle Programm „Frisch fromm Frisör“ präsentiert. Mit ihrem Soloabend am Piano kommt Anna Depenbusch am Montag ins Spiegelzelt und nimmt ihr Publikum auf dem Beethovenplatz ab 20 Uhr mit einem Genre-Mix mit auf eine musikalische Reise durch ihre Geschichten.