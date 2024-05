Buchfahrt. Ein 56-jähriger Radfahrer konnte im Weimarer Land nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Weimar wurde ein 56-jähriger Radfahrer verletzt. Er war auf ein abbremsendes Auto aufgefahren. Nach Angaben der Polizei trug der Fahrradfahrer leichte Verletzungen davon und wurde ins Klinikum eingeliefert, in dem er weiter behandelt werden sollte.

Während der Aufnahme des Unfalls kam es zu einer Vollsperrung der Ortsdurchfahrt in der Weimarischen Straße.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red