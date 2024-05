Weimar. Das Publikum im DNT hat einen Sieger der Thüringer Landesmeisterschaften im Poetry Slam gekürt.

Nach acht Jahren an anderen Austragungsorten kehrten die Thüringer Landesmeisterschaften im Poetry Slam am Wochenende nach Weimar zurück. Im Deutschen Nationaltheater lieferten junge Talente wie Lowis Rabea (im Bild) Poesie und Punchlines in selbstgeschriebenen Texten, die in maximal sechs Minuten vorgetragen werden.

Bei den Landesmeisterschaften im Poetry Slam entscheidet das Publikum über die Punktevergabe. © Leni Giebler

Den Sieg holte sich erneut Julius Keinath, der Thüringen nun im Bundeswettbewerb vertreten wird. Ausscheide gab es außerdem in den Kategorien U20 und Songslam, wobei sich die Slammer mit maximal zwei Instrumenten begleiten lassen dürfen. Ein weiterer Höhepunkt der Landesmeisterschaften war der Auftritt von Lady la Profeta, der amtierenden Weltmeisterin im Poetry Slam aus Kolumbien.