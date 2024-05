Apolda. Ein beschädigter Anhänger steht in Flammen und verursacht einen Feuerwehreinsatz.

Ein Klaufix-Anhänger, der auf einem verlassenen Grundstück in der Nordstraße abgestellt war, stand am Sonntagabend in Flammen. Passanten alarmierten Polizei und Feuerwehr, die eine Ausbreitung des Brandes verhindern konnten. Lediglich ein nahestehender Baum wurde geringfügig beschädigt.

Nach Angaben der Polizei war der mit Pflanzenresten und Reifenteilen gefüllte Anhänger bereits vorher in einem schlechten Zustand. Die Polizeiinspektion Apolda sucht nach Zeugen.

red