Weimar. Von Violinenkonzert über Matsch-Performance bis hin zu Live-Poesie: Diese kommenden Veranstaltungen sollte man kennen.

Junge Talente an der Violine

Die Studierenden der Musikhochschule „Franz Liszt“ veranstalten am Mittwoch, 8. Mai, um 18.30 Uhr ein Violinenkonzert im Saal am Palais. Am Flügel begleitet von Oksana Andriyenko werden Werke aus Klassik, Romantik und Moderne gespielt. Der Eintritt ist frei.

Kunst-Performance „Material.Mud“ mit Matsch

Im vergangenen Jahr gründete sich das Performance-Kollektiv „Material Girls“. Was sie können, zeigen Celine Loesche, Stella Dragovic und Cora Groos am Dienstag, 7. Mai, 19 Uhr, mit der Darbietung „Material.Mud“ im Ausstellungsraum „11m3“ (Karl-Liebknecht-Straße 16). Das Kollektiv beschäftigt sich dabei mit den Materialien Erde und Wasser. Sie transformieren beide Materialien miteinander zu Matsch und finden einen spielerischen Zugang zu dem neu entstandenen Material.

Zeitreise ins Stadtschloss vor 100 Jahren

Zu einem Vortrag im Bertuchhaus laden die Freunde und Förderer des Stadtmuseums am Mittwoch, 8. Mai, wieder ein. Um 17 Uhr spricht Gert-Dieter Ulferts über „Vor 100 Jahren – ein Besuch in den Großherzoglichen Wohnräumen. Das andere Museum im Weimarer Residenzschloss.“ Der Kunsthistoriker und Experte für das Stadtschloss, Hof- und Residenzkultur bei der Klassik-Stiftung Weimar gibt anhand von zeitgenössischen Bild- und Textquellen einen Einblick in die Schlossräume im Südflügel. Der Vortrag rekonstruiert, wie die Räume damals eingerichtet waren.

Sondervorführung samt Filmgespräch

Das Lichthaus Kino zeigt am Mittwoch, 8. Mai, um 19.15 Uhr, das Filmdrama „M-A-C-H-T“ in einer Sondervorstellung. Das Kammerspiel erzählt von einer Frau an der Spitze eines demokratischen Staates, die zunehmend an ihrem Volk scheitert und ihren Leibwächter, gespielt von dem aus Sonneberg stammenden Schauspieler Andreas Büttner, in ein nächtliches Gespräch verwickelt. Die Regisseurin Anne Berrini wird bei der Vorstellung im Lichthaus Kino persönlich vor Ort sein und ihren Film vorstellen.

Video-Poesie und Live-Performance

In den Weimarer Künstlergarten wird am Mittwoch, 8. Mai, um 21 Uhr eingeladen zu einem Abend mit Poetry-Künstler Micha Kunze. Gezeigt werden einige seiner Poetryfilme, also ein mit Filmszenen untermaltes Gedicht, mit denen Kunze bereits auf verschiedenen Festivals zu sehen war. Begleitet wird Kunze von dem Gitarristen Kilian Mohns, mit dem er gemeinsam einige Texte live fürs Publikum performen wird.

Nächstes Ettersburger Gespräch mit Harald Martenstein

Zum nächsten Ettersburger Gespräch am Dienstag, 7. Mai, um 19 Uhr, wird Harald Martenstein zu Gast sein. Unter dem Titel „Es wird Nacht, Señorita“ wird der Autor und Zeit-Kolumnist im Gewehrsaal des Schlosses Ettersburg neue Kolumnen vorlesen. Dabei wird er mit dem Journalisten Bernd Hilder ins Gespräch kommen über das widersprüchliche deutsche Wesen und dessen politische Ausformungen.

Lesung aus dem Werther-Original

Anlässlich der Erstveröffentlichung von Goethes Werk „Die Leiden des jungen Werthers“ vor 250 Jahren wird am Donnerstag, 9. Mai, in die Erstausgabe geblickt. Mitglieder des Freundeskreises des Goethe-Nationalmuseums Weimar und Gäste lesen ab 14 Uhr aus dem berühmten Roman vor – und zwar bei schönem Wetter im Garten am historischen Goethehauses und bei schlechtem im Saal. Der Eintritt ist frei.

red