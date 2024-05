Weimar. Die Stadt Weimar macht auf einige Besonderheiten in den Öffnungszeiten am Tag nach Himmelfahrt aufmerksam.

Am Freitag nach Himmelfahrt, am 10. Mai, bleibt das Kundenzentrum der Stadtwerke Weimar geschlossen. Auch die Stadtversorgungs-GmbH und die ENWG Energienetze Weimar in der Industriestraße 14 werden nicht erreichbar sein, die Störungshotlines können jedoch weiterhin angerufen werden. Geöffnet bleiben auch das Kundenzentrum der Stadtwirtschaft am Goetheplatz, der Wertstoffhof in Weimar, die Kompostanlage in Umpferstedt und die Schwanseebad-Schwimmhalle.

red