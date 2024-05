Weimar. Die A-Capella-Gruppe „Vocal Sampling“ bringt ihre Musik auf die Spiegelzelt-Bühne. Darauf freuen sie sich bei ihrem Konzert.

Die kubanische A-Capella-Gruppe „Vocal Sampling“ verwandelt ihre Stimmen in Musikinstrumente. Dabei klingt das Vokalensemble wie ein ganzes Latin-Orchester. Während das Köstritzer Spiegelzelt dieses Jahr 20-jähriges Bestehen feiert, touren sechs Kubaner bereits seit 35 Jahren zusammen. Vorab erzählen sie, worauf sich ihr Publikum einstellen kann.

Was verbindet Sie mit dem Spiegelzelt und mit Weimar?

Wir sind sehr froh und dankbar, im legendären Spiegelzelt und in der sehr kulturhistorischen Stadt Weimar aufzutreten, da es dort eine große Tradition von Musik und Poesie gibt. Wir können es kaum erwarten, unsere Musik mit dem Publikum dort zu teilen!

Worauf stoßen Sie in diesem Jahr an?

Vocal Sampling feiert in diesem Jahr sein 35-jähriges Bestehen, und wir haben die Gelegenheit genutzt, an zahlreichen Veranstaltungsorten in verschiedenen Städten aufzutreten und unsere Freude zu teilen.

Welches Geschenk ist für Sie unbezahlbar?

Wir legen großen Wert auf echte Freundschaft und die Gelegenheit, unsere Musik vor allen Arten von Publikum aufführen zu können.

Das Spiegelzelt unterstützt die Aktion „Weltoffenes Thüringen“. Was treibt Sie politisch derzeit um? Was kann die Kunst für die ein menschenwürdiges und demokratisches Miteinander tun?

Wir sind der festen Überzeugung, dass jegliche Form von Gewalt falsch ist. Frieden, Vertrauen und Liebe sind das, was die gesamte Menschheit verdient und braucht, und die Kunst ist ein sehr wirksames Mittel, um diese Botschaft zu vermitteln.

Vocal Sampling wird am Mittwoch, 8. Mai, um 20 Uhr im Köstritzer Spiegelzelt spielen. Tickets gibt es noch unter koestritzer-spiegelzelt.de/tickets/