Weimar. Mit ihrem Soloprogramm war die Liedermacherin am Montagabend zu Gast im Spiegelzelt.

Solo am Klavier erlebte am Montagabend das Spiegelzelt-Publikum Anna Depenbusch. Die Liedermacherin nahm Zuhörende mit auf eine Reise durch ihre eigene Geschichte – von ihren Anfängen vor knapp 20 Jahren bis hin zu ihrem aktuellen Album „Echtzeit“. Am 8. Mai geht es im Köstritzer Spiegelzelt weiter mit der kubanischen A-Capella-Gruppe Vocal Sampling.