Weimar. Die Band „Maybebop“ kommt mit gleich drei Auftritte nach Weimar ins Spiegelzelt. Darauf freuen sie sich.

Von kabarettistischen Liedern über Balladen bis hin zu Elektropunk ist bei dem A-capella-Pop-Quartett Maybebop alles dabei. In diesem Jahr treten sie jedoch nicht nur einmal auf, sondern haben noch ein separates Kinderprogramm auf Lager. Vorab erzählen sie, worauf sich ihre Gäste freuen können.

Was verbinden Sie mit dem Spiegelzelt und mit Weimar?

Das Spiegelzelt in Weimar ist seit vielen Jahren unser grünes Kleinod im Tourplan. Die herzliche, unermüdliche Arbeit der Kranz-Family „spiegelt“ sich im ganzen Team und der außergewöhnlichen Atmosphäre wider. Wir als Künstler fühlen uns hier wahrgenommen, umsorgt und einfach pudelwohl!

Welches Geschenk ist für Sie unbezahlbar?

Kleine Kommentare von Menschen nach dem Konzert, die von der Musik wirklich berührt wurden. Und: dass wir so ein herzlich kreativer Haufen von Typen sind, die nach so vielen Jahren immer noch die Dinge im gegenseitigen Austausch mit Sensibilität und entspanntem Pragmatismus angehen.

Was würden Sie dem Köstritzer Spiegelzelt ins Poesiealbum schreiben?

Du darfst nie an die ganze Straße auf einmal denken. Du musst nur an den nächsten Schritt denken, den nächsten Atemzug, den nächsten Besenstrich. Dann macht es Freude; das ist wichtig, dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein. (Beppo Straßenkehrer aus „Momo“)

Das Spiegelzelt unterstützt die Aktion „Weltoffenes Thüringen“. Was treibt Sie politisch derzeit um? Was kann die Kunst für die ein menschenwürdiges und demokratische Miteinander tun?

Politische Statements sind seit einigen Jahren ein wichtiger Teil unserer Songs. Auf der Bühne, in unseren Videos und Social Media ist es uns sehr wichtig, mit Menschen in Kontakt zu kommen und im Austausch zu bleiben. Gerade mit Blick auf die anstehenden Wahlen und die starken antidemokratischen Strömungen, unter anderem in Thüringen, wollen wir ein klares Zeichen gegen Rechts, gegen Hass und Menschenverachtung setzen. Mit unserer Kunst werben wir für ein respektvolles Miteinander, einen achtenden Umgang, die Offenheit immer wieder aufeinander zuzugehen und sich gegenseitig zuzuhören. Das ist eine Stärke von Musik: Emotionen wecken, die die eigenen inneren Grenzen neu abstecken lassen.

Maybepop wird am Donnerstag, dem 9. Mai und Freitag, dem 10. Mai, jeweils um 20 Uhr im Köstritzer Spiegelzelt spielen. Ihr Kinderprogramm findet ebenfalls am Freitag, dem 10. Mai, um 16 Uhr statt. Tickets für jede Veranstaltung gibt es unter koestritzer-spiegelzelt.de/tickets/