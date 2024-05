Weimar. Im Gewehrsaal des Schlosses können Besucher am Wochenende zwei Musikerinnen und ein Duo erleben.

Zwar gibt es seit 2020 das „Pfingst.Festival“ auf Schloss Ettersburg nicht mehr. Ein Ersatz sind jedoch die Clubkonzerte im Gewehrsaal, die ein reichhaltiges Live-Musik-Wochenende in Ettersburg gstalten. Das Duo „Friend‘n Fellow“ kommt am Freitag, 10. Mai, zu seinem bereits zehnten Mal. Mit Gitarre und Gesang performen Constanze Friend und Thomas Fellow Jazz, Blues, Country und Soul. Die kubanische Jazzpianistin Marialy Pacheco wird am Samstag solo mit ihrem Programm „Mari en Mayo“ zu Gast sein. Karten für den Auftritt der Singer-Songwriterin Anna Ternheim am Sonntag sind bereits ausverkauft. Am Sonntag um 14 Uhr gibt es zudem eine kulturhistorische Führung durch das Schloss. Die Konzerte beginnen um 20 Uhr. Tickets für 30 Euro gibt es unter www.schlossettersburg.de

red